Furchtbarer Unfall: Mann läuft auf den S-Bahn-Gleisen - kurze Zeit später ist er tot

Im bayerischen Gauting bei München ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann wurde auf den Gleisen von einer S-Bahn erfasst. Die Ermittlungen laufen.

Gauting - In der Nähe des S-Bahnhofs Gauting kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein Mann getötet wurde. Wegen des Unfalls wurde der S-Bahnhof in Gauting für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Gauting/Oberbayern: Mann wird von S-Bahn erfasst - tödlicher Unfall an S-Bahnhof

Demnach war der 79-jährige Mann wenige hundert Meter vor dem Bahnhof Gauting alleine in der Nähe der Gleise unterwegs. Eine heranfahrende S-Bahn erfasste den Mann. Auch die Notbremsung des Zuges, die der Fahrer eingeleitet hatte, konnte das Leben des Mannes nicht mehr retten.

Gauting in Bayern: Mann stirbt auf Gleisen - S-Bahnhof musste gesperrt werden

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus. Die Sperrung am Bahnhof in Gauting ist mittlerweile wieder aufgehoben.

