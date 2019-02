Schlüpfriges Video von Polizistinnen in Umkleidekabine online gelandet - Nun drohen Konsequenzen

Neue Polizeiuniform in Bayern

In sozialen Netzwerken wurde ein Video gepostet, das Polizistinnen in der Umkleidekabine zeigt. Einem Reporter drohen jetzt rechtliche Schritte.

Update vom 4. Februar: Ein schlüpfriges Video, das junge Polizistinnen beim Tanzen zeigt, schlägt im Moment hohe Wellen. Vor allem der Weg ins Netz sorgt für Diskussionen. Ein Journalist von „Bild“ und „B.Z.“ veröffentlichte das Video auf Twitter, hat es mittlerweile aber wieder gelöscht. Doch laut der Polizei Sachsen handelte es sich um privates Video. Nach ihrem „aktuellen Kenntnisstand“ liege keine Erlaubnis zur Veröffentlichung vor, so die Beamten. „Wir prüfen auch rechtliche Schritte, bspw. Verstoß KUG“, twitterte die Polizei am Sonntag an den Reporter. Gemeint ist damit das Kunsturhebergesetz.

Liegt Ihnen eine Erlaubnis zur Veröffentlichung vor? Nach unserem aktuellen Kenntnisstand gibt es diese nicht. Für unsere Kolleginnen war es als rein privates Video gedacht. Wir prüfen auch rechtliche Schritte, bspw. Verstoß KUG. #RechtaufPrivatsphäre *oh — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 3. Februar 2019

Schlüpfrig: Heißes Video junger Polizistinnen in Umkleidekabine aufgetaucht

Unser Ursprungsartikel vom 3. Februar:

Dresden - Die sächsische Polizei prüft die Hintergründe eines Tanzvideos junger Polizistinnen, das in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist. Der gut zwei Minuten lange Clip zeigt mehrere junge Frauen in Uniformen der sächsischen Polizei in einer Umkleidekabine. Es handelt sich dabei offenbar um Polizeischülerinnen aus Sachsen – mal mit, mal ohne Uniform, das Ganze zu einem Song der US-Sängerin Fergie. Ganz schön schlüpfrig, ganz schön frech.

Ein Reporter von „Bild“- und „B.Z.“ veröffentlichte es am Sonntag über Twitter und fragte die Polizei Sachsen, „ob das real oder fake ist“. Die Polizei antwortete, es handele sich um ein privat aufgenommenes Video, das nun seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden habe.

Video: Wer ist die schönste Polizistin Deutschlands?

Dresden/Bautzen: Heißes Video junger sächsischer Polizistinnen aufgetaucht - Tweet gelöscht

Der Tweet wurde allerdings am späten Nachmittag gelöscht. Gepostet hatte der Reporter den Tweet mit den Worten: „Wenn du nicht mehr genau weißt, ob es Aufnahmen für ein Rap-Video oder ein Promo-Video der Social-Media-Abteilung der Polizei ist.“ Warum der Tweet gelöscht wurde, ist nicht überliefert. Das Video können Sie aber bei den Kollegen von Bild sehen.

Wenn du nicht mehr genau weißt, ob es Aufnahmen für ein Rap-Video oder ein Promo-Video der Social-Media-Abteilung der Polizei ist... ‍♂️ pic.twitter.com/tbk9xHfjz0 — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) 3. Februar 2019

Dresden/Bautzen: Heißes Video junger sächsischer Polizistinnen aufgetaucht - Polizei prüft Hintergründe

„Solche Bilder können unterschiedliche Reaktionen auslösen. Wir werden schnellstmöglich mit allen Beteiligten das Gespräch führen und die Hintergründe des Videos besprechen“, twitterte die Polizei über ihren offiziellen Account. Man müsse die angehenden Beamtinnen und Beamten noch mehr sensibilisieren. Nach Angaben des Reporters auf Twitter stammt das Video aus einem „Polizistenchat“.

+ In Sachsen bahnt sich ein Polizeiskandal an / Symbolbild © dpa / Julian Stratensch ulte

Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar (59) sagte zu Bild: „Wir werden schnellstmöglich mit allen Beteiligten das Gespräch führen und die Hintergründe des Videos besprechen. Mäßigung und Zurückhaltung sollten Grundtugenden für angehende Polizeibeamte auch in einer Welt der sozialen Medien bleiben. Disziplinarische Betrachtungen werden geprüft.“

dpa

Lesen Sie auch:

Deutschlands heißeste Polizistin postet neues Bikinibild - darum finden es viele traurig

Heißeste Polizistin Deutschlands bekommt Konkurrenz

ARD kippt Sendung mit Judith Rakers - Sender zieht die Reißleine

"Heißeste Ärztin Deutschlands" aus München gibt Fitness-Tipps - im Bikini

„Deutschlands heißeste Krankenschwester“ zeigt absolute Wow-Fotos