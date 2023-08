Historischer Fund bei Bauarbeiten in Wuppertal: „Hatten wir nicht vermutet“

Von: Jonah Reule

Teilen

In Wuppertal wurden bei Bauarbeiten historische Mauerstücke gefunden (Symbolfoto). © S. Ziese/Imago

In der Wuppertaler Fußgängerzone wurden überraschend historische Mauerreste gefunden. Sie gehören zur Burg Elberfeld. Auf historischen Karten war das nicht zu erkennen.

Wuppertal – In Wuppertal (NRW) sind bei Bauarbeiten zufällig Überreste einer historischen Mauer gefunden worden. So soll es sich laut der Stadt bei dem Fund im Stadtteil Elberfeld um Teile der früheren Burg Elberfeld handeln, auf der die heutige Innenstadt steht. Der Fund inmitten der Fußgängerzone war eine Überraschung. Denn bisher waren die Ausmaße der früheren Burganlage anders vermutet worden. wa.de berichtet über den historisch bedeutsamen Fund, und darüber, was mit den Mauerresten nun passiert.