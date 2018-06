Familienvater baut heftigen Unfall - dann sieht er, wen er gerammt hat

Das gerammte Auto in Batmobil-Optik

Ein Augenblick unaufmerksam und schon hat es gekracht: Ein Lancia-Fahrer kam in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und rammte ein ganz spezielles Auto. Darin saßen Vater und Sohn.

Basel - Ein 40-Jähriger Schweizer ist am vergangenen Samstag in Richtung Basel unterwegs gewesen. Der Lancia-Fahrer war in einer Kurve kurz von den Kindern auf dem Rücksitz abgelenkt, als er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn kam.

Dort krachte er in das entgegenkommende Auto eines 54-Jährigen Vaters, der mit seinem Sohn unterwegs war. Das berichtet Blick.

Unfall-Auto ähnelt Batmobil

Doch das war nicht irgendein Fahrzeug: Der gerammte Wagen ähnelt nämlich dem Auto des Comic-Helden Batman. Es handelt sich um ein KTM x-Bow.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 129.595 Euro.

Beim 40-Jährigen Unfallverursacher stellten die Polizisten Alkoholeinfluss fest. Der durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 0.25 mg/l, wie die Schweizer Polizei berichtet. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Lesen Sie auch: Beinahe hätte es diesen Marvel-Superhelden nicht gegeben

heu