Wut kocht über: Corona-Demos in Stuttgart könnten alle bisherigen übertreffen

Coronavirus in Baden-Württemberg: Viele Demos am Wochenende geplant (Symbolbild).

In Stuttgart protestieren die Corona-Gegner seit Wochen gegen die Verordnungen. Für dieses Wochenende sind gleich mehrere Demonstrationen angemeldet.

Stuttgart - Die kritischen Stimmen gegen die Corona-Verordnungen werden nicht leiser. In ganz Deutschland gehen Menschen zu Protestzwecken auf die Straße - so auch in Stuttgart.

Wie BW24* berichtet, könnten die Corona-Proteste in Stuttgart an Pfingsten alle bisherigen Demos übertreffen. Es sind gleich mehrere Demonstrationen angekündigt.

Zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Coronavirus führte Baden-Württemberg Verbote und Maßnahmen zum Infektionsschutz ein (BW24* berichtete).

*BW24 ist Teil des Ippen-Digital Redaktionsnetzwerks.