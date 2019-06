Tödliches Wendemanöver: Frau rangiert mit BMW - dann folgt die Katastrophe

In Bad Bentheim bei Osnabrück kam es zu einem tödlichen Wendemanöver. Eine Frau rangierte mit ihrem BMW, dann folgte die Katastrophe

In Bad Bentheim bei Osnabrück kam es zu einem tödlichen Wendemanöver

Eine Frau rangierte mit ihrem BMW an einem Kanal

Es kam zur Katastrophe

Osnabrück - Am Sonntagabend kam es in Schüttorf in Bad Bentheim bei Osnabrück zu einem tragischen Verkehrsunfall, als eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem BMW rangierte. Über das tödliche Wendemanöver berichtet nordbuzz.de*.

Bad Bentheim bei Osnabrück: Frau rangiert mit BMW - dann folgt die Katastrophe

Gegen 21.30 Uhr war eine Frau in Schüttdorf in Bad Bentheim bei Osnabrück auf der Fabrikstraße über den nahegelegenen Vechtedeich in ihrem BMW unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bad Bentheim fuhr die Frau mit ihrem Auto zuerst im Grünstreifen am Rande des Kanals, abseits der Straße und des etwas höher gelegenen Radwegs. Die Polizei aus der Region Osnabrück geht davon aus, dass die 82-Jährige diesen Radweg oberhalb des Kanals mit ihrem BMW erreichen wollte, wie Nonstopnews berichtet. Bei diesem Wendemanöver fuhr der Automatikwagen im Zuge des Rangierens scheinbar plötzlich rückwärts. Dann folgte die tödlichen Katastrophe.

Bad Bentheim bei Osnabrück: Wendemanöver endet für 82-Jährige tödlich

In Folge des Wendemanövers stürzte der BMW in den Kanal und ging vollständig im Wasser unter. Eine Passantin, die die Katastrophe beobachtet hatte, soll verzweifelt versucht haben die Fahrerin zu retten, was ihr aber nicht gelang. Etwas später sprang der zuerst eingetroffene Feuerwehr-Chef mit anderen Ersthelfern sofort ins Wasser.

Die Rettungskräfte aus der Region Osnabrück zogen die 82-Jährige aus dem bereits tief versunkenem BMW - doch ihr Körper war bereits vollkommen leblos. Auch die Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, wie die Polizei Bad Bentheim in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die ältere Dame verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach tödlichem Wendemanöver in Bad Bentheim bei Osnabrück: Kripo ermittelt

+ Zu einem tödlichen Wendemanöver kam es in Bad Bentheim bei Osnabrück, als eine Frau mit ihrem BMW rangierte © Nonstopnews

Neben der Polizei aus der Region Osnabrück waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Schüttorf, eine DLRG Tauchergruppe sowie ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung vor Ort an der Unfallstelle in Bad Bentheim. Taucher der DLRG suchten noch den Bereich rund um den BMW nach möglichen weiteren Personen ab, bevor der Wagen dann geborgen wurde. Weiterhin ist völlig unklar, wieso die ältere Dame auf dem Damm bei Osnabrück unterwegs war, sodass es überhaupt zu demtödlichen Wendemanöver kommen konnte. Die Kripo versucht nun anhand der Spuren Antworten auf den tragischen Vorfall geben zu können.

Einen Todeskampf erlebte auch ein Mann, der seinen Hund aus dem Moor retten wollte. Plötzlich befand sich der Hundebesitzer aus Osnabrück selbst in Lebensgefahr, wie nordbuzz.de* berichtet.

spz

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.