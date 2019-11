Großfahndung an der Grenze: Mann flüchtet - brisante Spekulation um seine Identität

Mit zahlreichen Einsatzkräften, Hunden und einem Hubschrauber sucht die Polizei im Landkreis Berchtesgadener Land seit Samstag (23. November) nach einem Flüchtigen.

An der B20 bei Laufen läuft eine große Suchaktion.

Ein Mann flüchtete vor einer Polizeikontrolle.

Brisante Spekulationen gibt es um die Identität des Flüchtigen.

Update vom 24. November, 10.17 Uhr: Nach wie vor ist der Flüchtige nicht gefasst. Das teilte die Bundespolizei Freilassing auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Auch die Identität des Mannes ist ungeklärt. Er hatte sich gestern einer polizeilichen Kontrolle entzogen, dabei handelte es sich um eine grenzpolizeiliche Maßnahme. Die Fahndung läuft weiter, Einzelheiten will die Bundespolizei aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht nennen, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Person flüchtet vor Polizeikontrolle: Identität noch ungeklärt

Update, 23. November, 21.32 Uhr: Die Identität der Person, die vor einer Polizeikontrolle auf der B20 flüchtete, ist weiterhin ungeklärt. Ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Freilassing sagte, derzeit gebe es keine genauen Informationen zu dem Flüchtigen. Der Einsatz läuft weiterhin. Genauere Informationen sollen laut Polizei erst nach dem Wochenende folgen.

Laut der Passauer Neue Presse war von Seiten der Polizei zunächst mitgeteilt worden, dass es sich bei dem Flüchtigen womöglich um einen ehemaligen IS-Kämpfer handle, dem die Einreise nach Deutschland verwehrt worden war.

Großsuche in Oberbayern: Identität des Flüchtigen unklar

Update, 23. November, 21.02 Uhr: Handelt es sich bei der flüchtigen Person tatsächlich um einen ehemaligen IS-Kämpfer? Die Identität des Flüchtigen sei ungeklärt, berichtet nun die Passauer Neue Presse. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bestätigte auf Nachfrage den Polizeieinsatz, gab aber zur Identität des Flüchtigen keine Informationen preis.

Großsuche in Oberbayern: Mann flüchtet bei Kontrolle - ist er ehemaliger IS-Kämpfer?

Erstmeldung vom 23. November, 20.40 Uhr

Laufen - Eine groß angelegte Suchaktion läuft auf der Bundesstraße 20 im Landkreis Berchtesgadener Land bei Laufen. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, fahndet die Polizei nach einer flüchtigen Person.

Ersten Angaben zufolge handelt es sich dabei möglicherweise um einen ehemaligen IS-Kämpfer, dem die Einreise nach Deutschland verwehrt worden war. Die Bundesregierung hatte zuletzt die Grenzkontrollen verschärft - eine Reaktion auf den Fall des nach seiner Abschiebung wieder ins Land eingereisten Clan-Chef Miri.

Große Suchaktion an B20 im Berchtesgadener Land: Kurz vor Polizeikontrolle flüchtet Person

Beamten der Bundespolizei hatten dem Bericht zufolge gegen 17.15 Uhr bei Letten auf der B20 ein Fahrzeug kontrolliert, in dem zwei Syrer saßen. Kurz vor der Kontrolle war eine weitere Person ausgestiegen und geflüchtet.

In dem Gebiet sind zahlreiche Einsatzkräfte, ein Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz, heißt es weiter. Bereits vor wenigen Tagen war bei den neuen Kontrollen ein verurteilter Mörder aufgegriffen worden.

