Autos demoliert, Patronen im Briefkasten: Nachspiel einer Schlägerei in Rosenheim?

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten war es am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages auf dem Parkplatz eine Disco in Rosenheim gekommen. Beide Autos eines Beteiligten wurden kurze Zeit später demoliert. Im Briefkasten des Österreichers fand die Polizei zudem vier Patronen.

Rosenheim/Wörgl - In einer Disco in Rosenheim waren mehrere Männer in Streit geraten. Nachdem die Sicherheitsleute die Streihähne rausgeworfen hatten, ging es auf dem Parkplatz weiter. Die Rosenheimer Polzei fahndet nach zwei Männern, die auf einen anderen eingetreten haben sollen.

An der Schlägerei beteiligt waren mehrere Männer aus Rosenheim und aus Wörgl in Österreich. Ein 21-Jähriger aus Wörgl fand tags darauf vor seiner Haustür seine beiden Autos mit eingeschlagener Scheibe, zerkratztem Lack und zerstochenen Reifen. Zudem stellte die Landespolizei Tirol im Briefkasten des Mannes vier Patronen sicher.

