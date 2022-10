Autobahn-Projekt zur Energiegewinnung auf A81 in Baden-Württemberg

Von: Tobias Becker

Teilen

Auf der A81 in Baden-Württemberg gibt es bald eine Neuerung. Lesen Sie hier, wie auf der Autobahn in Baden-Württemberg Energie gewonnen werden soll:

Die Energiekrise ist kaum von der Hand zu weisen und viele Menschen sind in Sorgen, im Winter nicht mehr richtig heizen zu können. Nun gibt es ein Projekt auf der A81 in Baden-Württemberg, dass bei der Energiegewinnung helfen könnte. Doch erstmal ist es nur ein Test.

echo24.de verrät, wie auf der Autobahn in Baden-Württemberg Energie gewonnen werden soll.

Bislang ist es nur ein Projekt, das über ein Jahr wissenschaftlich und messtechnisch begleitet werden soll. (tobi)