Lehrerin wohl auf der A9 erschossen – Leiche in Auto gefunden

Von: Nadja Zinsmeister

Mehrere Einsatzkräfte sicherten am Mittwochabend den Tatort in Brandenburg ab. © Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

Auf dem Standstreifen der A9 in Brandenburg wurde am Mittwochabend eine Leiche gefunden. Die Mordkommission ermittelt und bittet um Hinweise.

Beelitz – Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt, das sich am Mittwochabend (10. Mai) auf der A9 in Brandenburg zugetragen haben könnte. Die Polizei sei von Zeugen über ein Fahrzeug alarmiert worden, das auf dem Standstreifen zwischen Beelitz und Brück, südwestlich von Berlin, abgestellt wurde. Es habe sich dabei in Fahrtrichtung Leipzig befunden. Die Autobahn wurde am Abend für Untersuchungen am Fahrzeug und der Umgebung für mehrere Stunden gesperrt. Unterdessen gab es am Donnerstag (11. Mai) zwei Tote in einem Mercedes-Werk in Baden-Württemberg.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam sprach am Donnerstagmorgen vom Verdacht eines Tötungsdelikts. Über Details gab es aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben. Informationen der Bild-Zeitng zufolge wurde in dem Auto die Leiche einer Frau gefunden. Dabei könnte es sich um eine 40 Jahre alte Lehrerin handeln, die in Brück unterrichtet hatte. Offenbar hatte die Frau mehrere Schussverletzungen erlitten, in der Umgebung sollen zudem Patronenhülsen gefunden worden sein. Offiziell bestätigt wurden die Informationen zum Opfer und dem Tatort zunächst nicht.

Leichenfund in Auto auf A9 in Brandenburg: Polizei bittet dringend um Hinweise

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. In einer Pressemitteilung der Polizeidirektion West heißt es: „Wer hat am Mittwoch, den 10.05.2023, im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr, auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück, Wahrnehmungen zu einem Verkehrsunfall oder einem ungewöhnlichen Verkehrsgeschehen gemacht?“ Auch Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen auf dem Standstreifen könnten von Bedeutung sein.

Zeugen können sich telefonisch unter 0331 5508-2766 oder per E-Mail an Mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de melden, wenn sie etwas Auffälliges gesehen haben. (Nadja Zinsmeister)