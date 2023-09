Ausflugsziel nahe NRW: die „kleinste Stadt der Welt“ in Belgien

Von: Lea Creutzfeldt

Die zahlreichen Cafés, Restaurants und Geschäfte in der Altstadt von Durbuy laden zum Verweilen ein. (Archivbild) © Zheng Huansong/Xinhua/Imago

Die mittelalterliche Kleinstadt Durbuy in Belgien wird auch als „die kleinste Stadt der Welt“ bezeichnet – dennoch gibt es dort viel zu entdecken.

Durbuy – Nicht weit von NRW entfernt, in der Provinz Luxemburg in Belgien, befindet sich die mittelalterliche Kleinstadt Durbuy. Dank der historischen Altstadt, der üppigen Natur rund um die Stadt und nicht zuletzt dem Ruf, die „kleinste Stadt der Welt“ zu sein, ist Durbuy ein beliebtes Ausflugsziel.

24RHEIN zeigt, was man bei einem Besuch der „kleinste Stadt der Welt“ nicht verpassen sollte.