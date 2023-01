Aus dem Schlaf gerissen: Paketbote kassiert Schläge

Für einen Paketboten hat der Griff zur Klingel schwere Folgen. (Symbolbild) © Philipp Brandstädter/dpa

Weil er durch die Klingel geweckt wurde, verpasst ein Mann einem Paketzusteller eine Platzwunde.

Da der eigentliche Empfänger nicht zu Hause war, klingelte ein Paketbote in Nördlingen am Mittwoch beim Nachbarn. Was dann passierte, damit hatte der Zusteller wohl nicht gerechnet: Wie die Polizei berichtet, fühlte sich der 48-Jähriger durch das Klingeln so sehr gestört, dass er dem Paketboten mit den Fäusten ins Gesicht schlug und ihm damit eine Platzwunde verpasste. Mehr dazu verrät die Schwäbische Post.