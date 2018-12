Brand bei Augsburger Luftfahrt-Zulieferer - Riesiger Schaden und Verletzte

Brand bei Premium Aerotec in Augsburg

In einer Werkshalle des Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec in Augsburg hat es gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Es gab Verletzte.

Augsburg - Beim Brand einer Werkshalle der Airbus-Tochter Premium Aerotec sind vier Feuerwehrmänner leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Brand am späten Donnerstagabend in einer Halle in Augsburg ausgebrochen.

Mehrere Einsatztrupps der Feuerwehr seien angefahren, die Löscharbeiten dauerten mehr als sieben Stunden. An der Halle sei ein „größerer Schaden“ entstanden, so eine Polizeisprecherin. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Premium Aerotec in Augsburg: Brand kostet zweistelligen Millionenbetrag

Premium Aerotec beschäftigt am Standort in Augsburg nach Angaben auf der Internetseite rund 4000 Arbeitnehmer, davon 170 Auszubildende und Studenten. Aufgrund der mehr als 100-jährigen Geschichte wird der Standort als „Pionierstandort des deutschen Flugzeugbaus“ bezeichnet. Die Airbus-Tochter fertigt dort unter anderem Leichtbaukomponenten aus Kohlefaser und Rumpfteile für zivile und militärische Zwecke.

lby/dpa

