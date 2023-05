Auf Sylt-Strecke: Zug kracht in Anhänger – Bahnstrecke gesperrt

Von: Sebastian Peters

Die Nordbahn ist ein eigenständiges Unternehmen und gehört nicht zur Deutschen Bahn. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Ein Zug der Nordbahn erfasste an einem Bahnübergang in Kamerland einen Anhänger eines Baufahrzeuges. Die Bahnstrecke Sylt-Hamburg ist gesperrt. Ersatzverkehr eingerichtet.

Glückstadt/Hamburg – Am Mittwochvormittag, 17. Mai 2023, kam es gegen 10:20 Uhr, an einem Bahnübergang in Kamerland (Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein) zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Anhänger. Nach Angaben der Deutschen Bahn erfasste ein Zug der Nordbahn einen Anhänger eines Baufahrzeuges.

Bahnverbindung Sylt-Hamburg unterbrochen – Zug der Nordbahn kollidiert mit Anhänger

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bahnabschnitt zwischen Itzehoe und Elmshorn auf dem Weg nach Sylt musste gesperrt werden. Züge, die nach Westerland fahren, können nicht weiterfahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde durch die Nordbahn eingerichtet.