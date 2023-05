Nach Crash auf Hamburg-Sylt-Strecke: Bahnsperrung wieder aufgehoben

Von: Sebastian Peters

Die Nordbahn ist ein eigenständiges Unternehmen und gehört nicht zur Deutschen Bahn. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Ein Zug der Nordbahn erfasste an einem Bahnübergang in Kamerland einen Anhänger eines Baufahrzeuges. Die Bahnstrecke Sylt-Hamburg war kurzzeitig gesperrt.

Update von Mittwoch, 17. Mai 2023, um 12:37 Uhr: Der Zugbetrieb auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt läuft wieder. Das teilte die Deutsche Bahn am Vormittag mit. Zuvor war der Abschnitt zwischen Elmshorn und Itzehoe aufgrund eines Unfalls gesperrt: Ein Zug der Nordwestbahn hatte an einem Bahnübergang einen Anhänger eines Baustellenfahrzeuges gerammt.

Laut der Polizeidirektion Itzehoe fand der Crash am Vormittag um 9:58 Uhr statt. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte sicherten die Bahnstrecke ab. Ein beschädigter Schrankenbaum muss aktuell noch ausgetauscht werden, berichtet eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag.

Auf Sylt-Strecke: Zug kracht in Anhänger – Bahnstrecke gesperrt

Erstmeldung, 11:31 Uhr: Glückstadt/Hamburg – Am Mittwochvormittag, 17. Mai 2023, kam es gegen 10:20 Uhr, an einem Bahnübergang in Kamerland (Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein) zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Anhänger. Nach Angaben der Deutschen Bahn erfasste ein Zug der Nordbahn einen Anhänger eines Baufahrzeuges.

Bahnverbindung Sylt-Hamburg unterbrochen – Zug der Nordbahn kollidiert mit Anhänger

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bahnabschnitt zwischen Itzehoe und Elmshorn auf dem Weg nach Sylt musste gesperrt werden. Züge, die nach Westerland fahren, können nicht weiterfahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde durch die Nordbahn eingerichtet.