Lederjackenträger zerrt Klima-Aktivistinnen an den Zöpfen von der Straße

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Heftiger Übergriff auf Klimaaktivistinnen in Berlin. Ein Mann verliert die Beherrschung und schleift zwei junge Frauen an den Haaren von der Straße.

Berlin – Die „Letzte Generation“ demonstriert in Berlin. Der Verkehr liegt an über 30 Plätzen lahm und an manchen Orten verlieren Autofahrer die Fassung. Teils entlädt sich Wut und Frust an den Aktivistinnen und Aktivisten. Das zeigen zahlreiche Videos im Netz.

Attacke auf Klima-Aktivistinnen in Berlin: Mann packt Frauen an den Zöpfen und schleift sie über die Straße

Besonders brutal hat ein Mann in Lederjacke auf der A100 in Berlin zugepackt. In einem Video, das die „Letzte Generation“ auf Twitter veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie er offenbar mindestens einen Protestierenden unsanft an die Straßenkante schmeißt, loszieht und sich einen weiteren Aktivisten greift. Auch den befördert er unsanft auf den Bordsteig.

Brutalo-Vorfall auf der A100: Ein Mann packt zwei Aktivistinnen an den Haaren und schleift sie neben die Straße. © Screenshot/Twitter

Dann läuft er wieder los und langt gleich doppelt zu. Er pirscht sich von hinten an und schnappt zwei Frauen unvermittelt an den Zöpfen. Und schleift sie gut mehrere Meter über den Asphalt. Die Aktivistinnen zappeln, können nur nach ihren eigenen Haaren und der Hand des Mannes greifen, um die vermutlich sehr schmerzhafte Attacke zu lindern. Einer der Frauen gibt der Lederjackenträger noch einen Stoß auf den Hinterkopf, bevor er davonläuft.

Trotz Übergriffen auf Klima-Aktivisten in Berlin: „Letzte Generation“ berichtet von viel Zuspruch

„Diese Menschen wissen, dass sie sich einem Risiko aussetzen. Dennoch tun sie es, weil wir innehalten müssen. Auch wenn es weh tut“, sagt die „Letzte Generation“ zu dem Vorfall. Die Aktivisten nehmen Angriffe wie diese in Kauf, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. In Charlottenburg fuhr ein Mercedes-Fahrer einem Mann über den Fuß.

Neben heftigen Szenen wie diesen, spricht die „Letzte Generation“ selbst aber auch von viel Zuspruch. „Es ist klar, dass hier gerade etwas ins Rollen kommt. Kinder winken beim Vorbeilaufen, Radfahrer:innen applaudieren und Passant:innen schenken Schokolade“, sagt Sprecherin Aimée van Baalen in einer Pressemitteilung. Für Mittwoch ruft die Gruppierung zu einem Protestmarsch auf.

Ebenfalls wegen der Blockade auf der A100 entstand ein Gerücht über die Klima-Blockade und eine große Diskussion um Rettungsgassen. (moe)