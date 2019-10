Ungewöhnliche Sparmaßnahme bei ARD-Sender - Zuschauer werden sie gleich bemerken

Der Berliner TV-Sender RBB führt bei einer seiner bekannten Sendungen eine radikale Änderung ein. Die dürfte Zuschauern sofort auffallen.

Berlin - Der Fernsehsender RBB hat eine Änderung bei einer bekannten Sendung angekündigt. Diese ist so radikal, dass sie den meisten Zusehern sofort auffallen dürfte.

TV-Sender entscheidet sich für radikale Änderung bei „Abendschau“

Wie die Berliner Zeitung berichtet, soll die Neuerung in der Sendung „Abendschau“ ab nächstem Jahr zum Tragen kommen. Denn in den Ausstrahlungen der Nachrichtenschau am Wochenende soll es keine Sprecher mehr geben. Eigentlich stehen seit vielen Jahren jeweils ein Moderator und ein Sprecher für die „Abendschau“ zur Verfügung. Letzteren will sich der RBB nun sparen, wie die BZ berichtet. Währenddessen startet RTL ab Dezember mit einem komplett neuen Sender.

RBB will „Abendschau“-Sendungen am Wochenende anders gestalten

„Mit Blick auf die Wochenend-Abendschau gibt es tatsächlich das Vorhaben, den Nachrichtenblock künftig im Film und nicht mehr durch einen eigenen Nachrichtensprecher zu präsentieren“, erklärte RBB-Sprecher Justus Demmer der BZ. Der Hauptstadtsender müsse sparen, berichtet das Blatt.

Die Maßnahme soll zum Ende des Jahres in Kraft treten. „Aktuell begrenzt auf das Wochenende“, formuliert Demmer gegenüber der BZ und betont: „In den Nachrichtenformaten anderer Sender ist das inzwischen weit verbreitet“.

mm/tz