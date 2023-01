App schaltet auf Rot: Bürger in Baden-Württemberg zum Stromsparen gebeten

Von: Pauline Wyderka

Die App „StromGedacht“ schaltet bei den Nutzern in Baden-Württemberg für Sonntag auf Rot. Lesen Sie hier, was die Meldung bedeutet und was Bürger tun können:

„Bitte hilf mit!“, erscheint die Meldung in Rot aktuell auf den Handys zahlreicher Nutzer der App „StromGedacht“ in Baden-Württemberg. Eine Bitte, die man nicht alle Tage sieht. Die Nutzer werden gebeten, am Sonntag ihren Stromverbrauch zu reduzieren. Tatsächlich ist es erst das zweite Mal, dass die App auf Rot springt. Das letzte Mal war Anfang Dezember, als „TransnetBW mehr als gewöhnlich dafür tun muss, das Stromnetz stabil zu halten“, wie es damals in einer Pressemitteilung heißt.

HEIDELBERG24 verrät, was es mit der Warnung von TransnetBW auf sich hat und wann die Stromlastspitze droht.

Der Grund für den Hinweis sei ein sogenannter Redispatch. Dabei würde in die Stromerzeugung eingegriffen, um Engpässe zu vermeiden. (paw)