Apache 207 gibt erstes Konzert in der SAP Arena in Mannheim

Teilen

Apache 207 bedankt sich bei seinen Fans. © Paul Shady

Dreimal musste das Konzert von Apache 207 wegen Corona abgesagt werden – am Freitag durfte der Rapper endlich in der SAP Arena in Mannheim auftreten. Lesen Sie hier, welche Mega-Ankündigung er dabei machte:

Mehr zum Thema Gelungener Tour-Start in Mannheim: Apache 207 bringt die SAP Arena zum Beben

Zugegeben, es war ja schon ein echter Krampf! Erst musste man stundenlang vorm PC sitzen, um überhaupt an Tickets fürs Apache-Konzert in Mannheim zu kommen, dann wurde die Show coronabedingt auch noch dreimal abesagt! Doch das Warten hat sich gelohnt: Am Freitagabend (26. August) nimmt Apache 207 die SAP Arena in Mannheim so richtig auseinander!

MANNHEIM24 verrät, wie das Konzert von Apache 207 in der SAP Arena in Mannheim war – und welche Mega-Ankündigung er dabei machte.

Apache 207 stürmt seit 2019 die deutschen Charts: Sein Hit „Roller“ machte den Rapper aus Ludwigshafen über Nacht berühmt. (fas)