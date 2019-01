Anna-Maria Ferchichi: Frau von Bushido teilt neues Foto - Gerüchteküche brodelt

Berlin - Die Fans von Rapper Bushido vergöttern seine Frau Anna-Maria Ferchichi regelrecht. Und das nicht erst, seitdem die Schwester von Sarah Connor sich mutig gegen den berüchtigten Chef des Abu-Chaker-Clans stellte, um ihre so sehr geliebte Familie zu schützen (nordbuzz.de* berichtete).

Regelmäßig äußern sich insbesondere männliche User auf Instagram schwärmerisch zu den Bildern, die die 37-Jährige mit der Öffentlichkeit teilt. Doch ihr neustes Foto bei Instagram sorgt für viel Wirbel unter den Fans - aus einem bestimmten Grund.

+ Rapper Bushido und Frau Anna-Maria bei ihrer Hochzeit © picture alliance / dpa

Das Bild, das die Gerüchteküche brodeln lässt, zeigt Bushidos Frau im Urlaub. Anna-Maria Ferchichi steht in einem langen, hautengen Kleid am Wasser. Im Hintergrund: Ein traumhaft gefärbter Abendhimmel. Anna-Maria selbst kommentiert das Foto mit: "Mein Kleid hat die gleichen Farben wie der Sonnenuntergang." Doch der Blick der Instagram-User bleibt an etwas ganz anderem hängen.