Am Mittwoch kracht‘s in NRW – schwere Gewitter mit Starkregen angekündigt

Teilen

Kräftige Gewitter drohen ab Mittwochnachmittag in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild). © Merzbach/dpa

Schwere Gewitter mit Unwetter-Potenzial werden am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen erwartet. Heftiger Starkregen und Sturmböen sind möglich.

Mehr zum Thema Schwere Gewitter am Mittwoch in NRW – amtliche Warnungen vor Sturmböen

Köln – Schon seit einigen Wochen kommt bei der Wettervorhersage in NRW kaum Sommer-Feeling auf – und das mitten im Hochsommer. Die Temperaturen erreichen kaum mehr als 22 Grad und es gibt immer wieder Regen und Gewitter. Das setzt sich auch am Mittwoch fort. Dann erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem am Nachmittag und am Abend teils kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen in Nordrhein-Westfalen. Lokal sind vereinzelt auch Unwetter möglich.

24RHEIN berichtet aktuell zur Wetter-Lage in NRW und den drohenden Gewittern.