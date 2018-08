Amoklauf in Kassel angedroht: Schüler dürfen zurück in Klassenräume

Großeinsatz am Mittwoch

+ © picture alliance / Friso Gentsch Amok-Ankündigung in Kassel (Symbolbild) © picture alliance / Friso Gentsch

Ein Amoklauf ist in Kassel angedroht worden. Deswegen wurde eine Schule in der nordhessischen Stadt am Mittwoch geräumt. Nun hat die Polizei Entwarnung gegeben.