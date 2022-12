Amoklauf in Dresden? Offenbar eine Tote nach Schüssen

Von: Christoph Gschoßmann

Eilmeldung.

In Dresden sind wohl Schüsse gefallen und ein Mensch gestorben. Es ist von einem Amoklauf die Rede.

Dresden - Amok-Alarm in Dresden: Im dortigen Ammonhof hat es am Samstagmorgen einen bewaffneten Überfall gegeben. Nach Informationen von Radio Dresden drang ein Unbekannter in das Gebäude ein - und gab Schüsse ab.

Wie die Bild berichtete, soll ein 40-jähriger Mann mit einer Pistole eine Frau getötet haben, sich in einem dm-Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie verschanzt haben. Radio Dresden berichtete um 10.55 Uhr, der Mann sei festgenommen worden.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Ein Händler sagte der Bild: „Wir wurden per Durchsage aufgefordert, wegen einer polizeilichen Lage unsere Buden geschlossen zu halten.“

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrt den Bereich ab. (cgsc)

Mehr Informationen in Kürze.