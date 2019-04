Fahrschülerin fährt mit Motorrad in Kreisverkehr - und verunglückt

Im hessischen Altenstadt ist eine Fahrschülerin mit einem Motorrad verunglückt. Sie war in einem Kreisverkehr unterwegs - dann verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Altenstadt - Tragischer Unfall in Altenstadt (Hessen): Eine Fahrschülerin fuhr mit einem Motorrad in einen Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrschülerin fährt mit Motorrad in Kreisverkehr und verletzt sich schwer

Was war geschehen? Eine 42-jährige Fahrschülerin aus Hanau wollte auf einem Motorrad einen Kreisverkehr in Richtung Düdelsheim verlassen. Doch aus bisher noch unbekanntem Grund fuhr die 42-Jährige nicht die auf der Fahrbahn entlang, überquerte zunächst den Bürgersteig und stieß schließlich gegen eine Straßenlaterne. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad der und Laterne entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.

