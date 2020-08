Mann spurlos verschwunden: Polizei durchkämmt Wald und setzt Hubschrauber ein

Der 60 Jahre alte Hassan Ali Hashi aus Alsbach-Hähnlein nahe Darmstadt wird seit dem 1. Juli vermisst. Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem Senioren.

Alsbach-Hähnlein - Das Verschwinden des 60 Jahre alten Hassan Ali Hashi wirft Rätsel auf. Seit dem 1. Juli 2020 wird der Senior aus Alsbach-Hähnlein nahe Darmstadt vermisst. Sein letzter Aufenthaltsort war die Seniorenresidenz, in welcher er wohnte. Seine Betreuer waren die letzten Personen, die Kontakt zu dem Vermissten hatten.

Am Freitag (07. August) wurde das Waldgebiet abgesucht, welches an die Seniorenresidenz angrenzt. Mit einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Vermissten gesucht - allerdings ohne Erfolg. Hassan Ali Hashi gilt nach wie vor als vermisst.

Eine Beschreibung der Polizei Südhessen von Hassan Ali Hashi liegt vor. Ein aktuelles Bild ist nicht vorhanden.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) bittet um Hilfe. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 können Hinweise an die Polizeidienststelle abgegeben werden. Wenn Sie Hinweise zum Verschwinden des Mannes haben, können Sie sich außerdem an jede andere Polizeidienststelle wenden.

