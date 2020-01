Schock in Aldi-Filiale: Frau bricht vor Kasse zusammen - Kunden sorgen für Entsetzen

Dramatische Minuten ereigneten sich nun in einer Aldi-Filiale in Köln. Kurz vor der Kasse bricht eine Seniorin zusammen. Ein Feuerwehrmann erhebt nun schwere Vorwürfe.

Nun schildert ein Feuerwehrmann dramatische Minuten aus einer Aldi-Filiale.

Eine Seniorin bricht im Kassenbereich zusammen.

Die Reaktion einiger Kunden schockiert.

Köln - Zu einem dramatischen Vorfall ist es in einer Aldi-Filiale in Köln gekommen. Wie ein Feuerwehrmann nun gegenüber dem Express erklärt, kippte eine ältere Frau bereits am 23. Dezember im Bereich der Kassen plötzlich um. Die Reaktion einiger Aldi-Kunden entsetzte den Feuerwehrmann.

Der 34-Jährige war nach eigenen Angaben privat in der Aldi-Filiale in Köln-Merheim unterwegs. Kurz darauf, Langer stellte sich bereits an den Kassen zum Bezahlen an, stürzte eine ältere Dame vor ihm in der Schlange zu Boden. Der Feuerwehrmann reagierte geistesgegenwärtig. Nachdem der 34-Jährige bei der Frau keinen Puls mehr spürte und auch die Atmung der älteren Frau ausgesetzt hatte, begann Langer mit der Reanimation. „Im Grunde war sie tot“, erklärte der Feuerwehrmann.

Aldi: Feuerwehrmann berichtet unfassbare Szene an der Kasse - Notarzteinsatz folgt

Während der Helfer um das Leben der Seniorin rang, halfen auch die Aldi-Mitarbeiter. „Sie haben alles stehen und liegen lassen und gefragt, wie sie helfen könnten”, erklärte der 34-Jährige. Auch die Feuerwehr bestätigte nochmal, dass die Mitarbeiter der Aldi-Filiale sehr vorbildlich gehandelt haben und sich sofort um die Frau kümmerten. Von der Reaktion einiger Aldi-Kunden zeigt sich Langer dagegen entsetzt. Ihm zufolge beobachteten einige von ihnen die Szene, einige wenige andere seien sogar ungeduldig geworden.

„Viele starrten einfach nur oder wollten in der Schlange einfach nur weiterkommen und rempelten mich und die Aldi-Mitarbeiter mit ihren Wagen an und meckerten rum", zeigt sich Langer entsetzt. Noch während der 34-Jährige um das Leben der Seniorin kämpfte, wies er die dreisten Kunden zurecht. Anschließend seien Langer und die Seniorin von Aldi-Mitarbeitern mit Regalen und einem Gabelstapler vor Blicken der Schaulustigen abgeschirmt worden.

Aldi: Notarzteinsatz in Filiale - Feuerwehrmann zeigt sich schockiert

Kurz darauf traf dann ein Notarzt in der Filiale ein. Der Rettungswagen rückte mit dem leitenden Notarzt und Spezialausrüstung an, um der Frau bestmöglich zu helfen. Auch im Rettungswagen wurde die Seniorin noch lange reanimiert, berichtet die Feuerwehr.

Obwohl Langer zwischenzeitlich einen Puls bei der Seniorin spüren konnte, weiß der 34-Jährige nicht, ob sich die Frau von dem Zusammenbruch erholt hat. „Ich hoffe, dass es noch gut ausging“, erklärt der Feuerwehrmann. Von dem, was er in der Filiale erlebt hat, zeigt sich der 34-Jährige auch über eine Woche später noch schockiert. „Was ich erlebt habe, war eine Katastrophe“, unterstrich der Feuerwehrmann.

Wie es der Seniorin nach dem Vorfall geht, ist ungewiss. Über ihren Zustand wollte die Feuerwehr Köln auf Nachfrage derIppen-Digital-Zentralredaktion keine weiteren Informationen herausgegeben.

