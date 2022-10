Ärger um Anti-Obdachlosen-Bank in Dortmund hatte Vorspiel

Von: Julian Kaiser

Teilen

Wegen eines Obdachlosen gab es Anwohner-Beschwerden gegen eine Sitzbank im Dortmunder Kreuzviertel. © YAY Images/Imago

Eine Sitzbank im Dortmunder Kreuzviertel erhitzt die Gemüter. Nach heftiger Kritik haben Unbekannte die Sache selbst in die Hand genommen. Hier mehr lesen:

Mehr zum Thema „Guerilla-Aktion“ nach Ärger um Anti-Obdachlosen-Bank in Dortmund

NRW – Eigentlich hatte alles ganz harmlos begonnen. Im Dortmunder Kreuzviertel wurden im Rahmen des Programms „Jeder Straße eine Bank“ vielerorts Sitzbänke platziert. Was erschöpfte Passanten zum Verweilen anregen sollte, stieß in einem konkreten Fall allerdings auf heftige Kritik einer Anwohnerin. Nun hat sich das Problem scheinbar von selbst erledigt – eine Sitzbank-„Guerilla“ in Dortmund hat nun die Bank umgestaltet, weiß RUHR24.

Kürzlich tauschte die Stadt Dortmund die umstrittene Sitzgelegenheit gegen ein deutlich weniger einladendes Modell aus. Die neue Bank umfasste Mittel-Armlehnen, sodass sich niemand mehr horizontal auf ihr gemütlich machen konnte. Dagegen gingen Unbekannte nun vor.