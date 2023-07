Altenberger Dom in Odenthal als Ferien-Ausflugsziel in NRW

Der Altenberger Dom diente ursprünglich als Klosterkirche für die Zisterziensermönche. (Archivbild) © imagebroker/Frank Schneider/Imago

Odenthal ist vor allem für den imposanten Altenberger Dom bekannt – doch die Region bietet auch abseits des Doms spannende Orte für die ganze Familie.

Odenthal – Der Altenberger Dom in Odenthal gilt als eine der schönsten gotischen Kirchen Deutschlands und ist eines von vielen tollen Ausflugszielen in NRW. Doch wer glaubt, in Odenthal gibt es nur den Dom zu entdecken, liegt falsch. Mit einem Märchenwald, exotischen Tieren und Kletteraction hoch in den Bäumen ist die Region rund um die Gemeinde Odenthal das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie.

24RHEIN zeigt, was es in und um Odenthal auch abseits des Altenberger Doms alles zu entdecken gibt.