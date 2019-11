Schrecklicher Unfall auf Weihnachtsmarkt: Achterbahn-Waggon überrollt Mann - tot!

Auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin haben sich schreckliche Szenen abgespielt. Ein Mann ist von einem Achterbahn-Waggon überrollt worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein schrecklicher Vorfall passierte auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin-Lichtenberg am Samstagabend.

Ein Mann ist von einem Achterbahn-Waggon überrollt worden.

Er starb noch an der Unfallstelle.

Berlin - Auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin ist am Samstagabend (23.11.) ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde von einemAchterbahn-Waggon überrollt. Laut einem Sprecher der Feuerwehr handelt es sich wahrscheinlich um einen Mitarbeiter des Fahrgeschäfts. Diese befindet sich an der Landsberger Allee in Berlin.

Mann von Achterbahn-Waggon überrollt: Wiederbelebungsversuche erfolglos

Nachdem der Mann unter dem Achterbahn-Waggon hervorgezogen wurde, wurden Wiederbelebungsversuche eingeleitet - diese blieben jedoch erfolglos. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

In dem Waggon, der den Mann überrollte, saßen vier Menschen. Diese wurden psychologisch betreut. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

