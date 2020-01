„Ausweichen unmöglich“: Stein schlägt plötzlich auf Fahrerseite ein - Tölzer schwer verletzt

Ein Mann aus der Region Tölz wurde in seinem Auto am Achensee von einem großen Stein getroffen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich auf der gerade am Wochenende von Ski-Touristen viel befahrenen Achenstraße.

Sie verläuft zwischen dem Achensee und einer Felswand.

Achenkirch/Bad Tölz - In der Windschutzscheibe des grauen Volvo klafft ein riesiges rundes Loch, genau über dem Fahrersitz. Ein schwerer Steinbrocken ist mitten durch die Scheibe hindurch gebrochen – ganz plötzlich, mitten während der Fahrt. Er hat den jungen Fahrer direkt getroffen, ein Mann aus Bayern.

Steinschlag am Achensee auf Tölzer: Mann schwer verletzt

Der 32-Jährige wurde bei diesem furchtbaren Unfall gestern Nachmittag am Achensee in Tirol wohl schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Gesundheitszustand des Mannes ist derzeit unklar. Mit ihm zusammen im Auto saßen zwei weitere Männer, beide blieben unverletzt.

Die Männer, die alle drei aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stammen, waren am Sonntagnachmittag in Richtung Norden auf der Achenseebundesstraße unterwegs. Neben der Straße erstreckt sich links der Achensee, rechts ragen meterhohe Felswände hinauf.

„Es passiert schon immer wieder mal, das dort kleinere Steine hinunterfallen“, erklärt ein Sprecher der Polizei Achenkirch. „Aber so etwas ist wirklich ein ausgesprochener Zufall.“ Der Stein ist pflastersteingroß, fast ein Felsbrocken, und er kam direkt von oben herabgefallen.

Polizei-Sprecher nach Steinschlag-Unfall am Achensee mit Tölzer: „Ausweichen unmöglich“

Ein Ausweichen ist da einfach unmöglich, erklärt der Sprecher weiter: „Er hat ihn genau getroffen.“ Die Männer waren vermutlich auf einem Ausflug gewesen, berichtet die Polizei, der Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen grenzt direkt an den Bezirk Schwaz in Tirol, in dem der Achensee liegt. Sie waren in Richtung Heimat unterwegs, etwa auf Höhe des Campingplatz Schwarzenau, als der Stein das Auto traf.

