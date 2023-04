Abitur in Hessen: Prüfungstermine sorgen für Unmut bei Schulleitern

Die schriftlichen Abiturprüfungen in Hessen werden seit 2021 erst nach den Osterferien geschrieben. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Der Terminplan in Hessens Schulen ist so eng getaktet wie selten zuvor. Denn das Abitur wird erst nach den Osterferien geschrieben. Für die Lehrer bedeutet das mehr Stress, wie Sie hier erfahren:

Fulda - Bis zum Jahr 2021 war für fast alle Abiturientinnen und Abiturienten in Hessen der Zeitplan klar, da sie die schriftlichen Prüfungen vor den Osterferien geschrieben haben, so dass die Ferien zur Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen zur Verfügung standen. Im Anschluss war noch Schulunterricht, ehe der volle Fokus auf die mündlichen und die Präsentationsprüfungen gelegt wurde.

Die Schulleiter im Kreis Fulda richten eine Forderung an das Land Hessen, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Seit 2021 stehen die schriftlichen und mündlichen Prüfungen erst nach den Ferien an. Die Entscheidung, die Prüfungen nach hinten zu legen, fiel mit Blick auf die Vereinheitlichung des bundesweiten Abiturs. Die Änderung sorgt für Unmut bei den Schulleitern im Kreis Fulda. „Für die Schülerinnen und Schüler ist das ein Vorteil“, erklärt Markus Bente, Schulleiter der Wigbertschule in Hünfeld. Für die Lehrkräfte ist die Umstellung hingegen eine zusätzliche Belastung.