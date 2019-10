Schwerer Unfall auf A81: Felsbrocken stürzt auf Autobahn - Porsche-Fahrer stirbt

Ein Fels stürzt auf die Autobahn A81 nahe Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg. Für einen Porsche-Fahrer endet dies tödlich.

Villingen-Schwenningen - Mit seinem Sportwagen krachte ein Fahrer gegen einen Felsbrocken. Der drei Tonnen Felsbrocken hatte sich laut Angaben der Polizei kurz zuvor von einem Hang gelöst und lag auf der Fahrbahn der Autobahn.

Porsche kracht auf Autobahn gegen Felsbrocken

Ein Autofahrer war mit seinem Porsche auf der A81 Richtung Stuttgart unterwegs und konnte nicht mehr ausweichen. Mit „wahrscheinlich hoher Geschwindigkeit“ krachte der Sportwagenfahrer in den Felsen, so die Polizei. Der Porsche sei nach dem Crash sofort in Flammen aufgegangen und brannte vollständig aus. Der Porschefahrer erlitt nach Angaben der Polizei bei der Kollision tödliche Verletzungen. Seine Identität war am Sonntagmorgen noch unklar.

Horror-Unfall auf der A81: Tonnenschwerer Felsbrocken auf Fahrbahn gestürzt

Der schreckliche Unfall ereignete sich kurz nach dem Parkplatz Weigenbach-Ost auf der A81. Der Autobahnabschnitt zwischen Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) musste bis zum frühen Sonntagabend komplett gesperrt werden. Experten untersuchten den Felshang auf seine Stabilität. Noch gibt es keine offiziellen Angaben darüber, warum ausgerechnet dieser drei Tonnen schwere Felsblock auf die Fahrbahn stürzte. Einsatzkräfte transportierten am Sonntag einen ähnlichen Felsen von dem Hang ab.

