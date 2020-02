Schwerer Unfall auf der A7: Lkw-Fahrer tödlich verletzt - über zehn Kilometer Stau

Strecke ist voll gesperrt

+ © HessennewsTv Schwerer Unfall auf A7 - Strecke voll gesperrt, es staut sich. © HessennewsTv

Bei einem schweren Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel wird eine Person so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort stirbt. Die Strecke ist voll gesperrt. Es staut sich.