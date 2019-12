Massenkarambolage auf A5 - mindestens 16 Autos krachen ineinander

Auf der A5 kam es hinter der Abfahrt Friedberg zu einer Massenkarambolage. Mindestens 16 Autos beteiligt.

Massenkarambolage auf der A5 bei Frankfurt

16 Fahrzeuge beteiligt

mehrere Verletzte

Update vom Montag, 23.12.2019, 13.17 Uhr: Nun gibt es weitere Informationen zu dem schweren Unfall auf der A5 bei Friedberg. Laut Polizei waren am sogenannten Hauptunfall sechs Fahrzeuge beteiligt, an dem Folgeunfall waren weitere zehn Fahrzeuge beteiligt. Die A5 ist in Richtung Frankfurt weiterhin voll gesperrt. In Richtung Friedberg wurde die A5 wieder freigegeben.

Erstmeldung, 23.12.2019: Friedberg - Unmittelbar hinter der Abfahrt Friedberg kam es auf der A5 am heutigen Montag (23.12.) gegen 11:05 Uhr zu einer Massenkarambolage. Die Situation zeigte sich zunächst als sehr unübersichtlich. Mehrere Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt. Neben Polizisten und Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, da die Mitteilung vorlag, dass Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt seien.

Unfall auf A5 bei Frankfurt: Massenkarambolage

Die A5 wurde zwischen der Abfahrt Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt, die von Rettungskräften versorgt wurden. Darüber hinaus transportierte der Rettungshubschrauber mehrere nicht schwerverletzte Patienten in das nächstgelegene Krankenhaus.

A5 bei Frankfurt: Hauptunfall und vier Folgeunfälle

Aktuell wird davon ausgegangen, dass es auf der A5 zu einem Hauptunfall kam, dem vier Unfälle folgten. Über die Unfallursache und die Anzahl der Beteiligten liegen momentan noch keine Informationen vor.

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

Die meisten Verkehrstoten gab es in diesem Jahr in östlichen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt kamen 29 Menschen um, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils 27. Am besten stehen im Bundeslandvergleich die drei Stadtstaaten dar. In Hessen kamen in diesem Jahr bisher 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

at