Schokolade für mehrere tausend Euro geklaut: Polizei stoppt Diebespaar auf A5

Süßigkeiten wie Milka und Ferrero Rocher im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Diebes-Paar geklaut. Die Polizei stoppt es auf der A5 in Weiterstadt in Hessen.

Weiterstadt - Zivilfahnder haben bei einer Verkehrskontrolle auf der A5 in der Nähe des hessischen Weiterstadt am Mittwochabend (16. Oktober 2019) ein Pärchen festgenommen. Die 29 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Begleiter hatten kiloweise mutmaßliches Diebesgut dabei - ziemlich leckeres.

A5 bei Weiterstadt (Hessen): Polizei stoppt Diebespaar

Wie die Pressestelle berichtet, stoppten die Beamten gegen 18.45 Uhr das Auto der beiden polizeibekannten Personen auf der A5 bei Weiterstadt. Bei der anschließenden Überprüfung des Autos stießen sie auf "Unmengen" Produkte eines Discounters: Kaffee, Energydrinks, Süßigkeiten, Kosmetik- und Tiefkühlprodukte. Insgesamt hatten die Waren einen Gesamtwert von rund 2.800 Euro.

A5 bei Weiterstadt (Hessen): Polizei stellt Diebesgut sicher

Kaufbelege der Waren fehlten allerdings und auch glaubwürdige Aussagen zu deren Herkunft konnte das Pärchen nicht vorweisen. Laut Polizei bestand der Verdacht, dass die beiden 29-Jährigen die Produkte im Bereich des Dreiländerecks gestohlen haben.

Das Paar hat nach derzeitigem Erkenntnisstand keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde festgenommen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt.

A5 bei Weiterstadt (Hessen): Pärchen kommt in Polizei-Gewahrsam

Die beiden befinden sich seit der Festnahme in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu möglichen Tatorten dauern noch an. Ob das Pärchen einem Haftrichter vorgeführt wird, ist derzeit noch unklar.

agr