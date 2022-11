49-Euro-Ticket: Was Fahrgäste in NRW beachten müssen

Von: Oliver Schmitz

Das 49-Euro-Ticket soll ab 2023 der Nachfolger des 9-Euro-Tickets werden. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Das 49-Euro-Ticket wird in ganz Deutschland und somit auch NRW gelten. Doch es gibt auch regionale Eigenheiten.

Köln – Genau wie das 9-Euro-Ticket wird auch sein Nachfolger, das 49-Euro-Ticket aka „Deutschlandticket“, bundesweit gelten. Wer Bus und Bahn in Nordrhein-Westfalen nutzt, kann es also ebenfalls kaufen. Da die Bundesländer aber jeweils selbst für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig sind, könnten die Landesregierung und Verkehrsbünde im Westen theoretisch selbständig aktiv werden. So wird zum Beispiel die Fahrradmitnahme unterschiedlich gehandhabt.

24RHEIN zeigt alle wichtigen Infos zum 49-Euro-Ticket in NRW im Überblick.

Vor allem im Vorfeld des 49-Euro-Tickets machen einige Bundesländer von ihren Befugnissen im ÖPNV Gebrauch. Während es in Berlin übergangsweise ein 29-Euro-Ticket gibt, hat NRW gibt seit September 2022 eine Abo-Aktion gestartet. Diese hat das einheitliche ÖPNV-Tarifsystem des 9-Euro-Tickets teilweise beibehalten. Wer ein ÖPNV-Abo besitzt, kann bis Ende 2022 in ganz NRW kostenfrei den Regional- und Nahverkehr nutzen – allerdings nur an Wochenenden, Feiertagen und Ferien. (os)