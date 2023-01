49-Euro-Ticket bundesweit: Kann ich das Ticket in ganz Deutschland nutzen?

Das 49-Euro-Ticket kommt am 1. Mai – ist es bundesweit nutzbar? © Piero Nigro/Imago

Am 1. Mai kommt das 49-Euro-Ticket. Doch kann man mit dem Deutschlandticket durchs ganze Land fahren? Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Köln – Am 1. Mai 2023 können Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und NRW das 49-Euro-Ticket nutzen – und anschließend den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nutzen. Auch Regionalbahnen können mit dem Ticket gefahren werden, das den Nachfolger zum bundesweit beliebten 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 darstellt.

24RHEIN zeigt, wie das 49-Euro-Ticket bundesweit in Zügen und Bussen genutzt werden kann.

Fahrten mit dem ICE, IC und EC sind übrigens nicht im 49-Euro-Ticket enthalten. Für diese Verkehrsmittel muss künftig wie bislang ein separates Ticket gekauft werden. (mo)