Bis zum Abend keine Festnahme

+ © dpa / Paul Zinken Polizisten stehen an einem abgesperrten Bereich an einem Zugang zum Tempelhofer Feld an der Oderstraße. Dort wurde ein Mann durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. © dpa / Paul Zinken

Am Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln wurde am frühen Sonntagabend ein 36-jähriger Mann mehrmals angeschossen. Er verstarb später in einem Krankenhaus.