30 Menschen erleiden Rauchvergiftung nach Feuer in Hochhaus - Brandstiftung? 

Halle - Beim Brand in einem Hochhaus in Halle in Sachsen-Anhalt hat es viele Verletzte gegeben. Das Feuer sei vermutlich an abgestellten Kinderwagen im Erdgeschoss ausgebrochen und habe sich schnell im Treppenhaus ausgebreitet, teilte die Polizei am Samstag mit. Ob das Feuer fahrlässig ausgelöst oder mit Absicht gelegt wurde, müsse noch geklärt werden.

Zahl der Verletzten muss nach oben korrigiert werden

Die Polizei korrigierte zudem die Zahl der Verletzten nach oben. 30 Menschen zogen sich Rauchgasvergiftungen zu. Niemand habe sich schwerwiegend verletzt. Unter den Verletzten seien zwölf Kinder und eine Jugendliche. Zunächst waren 18 Verletzte bekannt gewesen. Das Feuer war am späten Freitagabend ausgebrochen.

