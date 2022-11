23-jähriger Mann will Streit schlichten und wird niedergestochen – Lebensgefahr!

Von: Sebastian Peters

Lackierte Fingernägel als Auslöser? Ein Mann will in Kiel einen Streit schlichten und wird dabei niedergestochen. Nun schwebt er in Lebensgefahr.

Kiel – Nach einem blutigen Überfall in der Kieler Innenstadt ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Polizei am Montag, 7. November 2022, mitteilte, hat ein 23-Jähriger, der in der Nacht zum Samstag, 5. November 2022, vor einem Lokal einen Streit zwischen zwei Männergruppen schlichten wollte, eine zunächst lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper erlitten. Sein Zustand sei mittlerweile aufgrund notärztlicher Behandlung stabil.



Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln: 23-jähriger Mann will Streit schlichten und wird niedergestochen

Erste Befragungen von Geschädigten und Zeugen ergaben, dass die lackierten Fingernägel eines Mannes offenkundig den Streit ausgelöst hatten. Deshalb wird auch in Richtung eines möglichen homophoben Hintergrunds ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei zunächst beleidigt worden, dann habe bei einer folgenden körperlichen Auseinandersetzung mindestens ein Mann mit einem Messer zugestochen.

Zwei Männer aus der attackierten Gruppe im Alter von 23 und 27 Jahren erlitten oberflächliche Schnittverletzungen an den Armen. Der Dritte aus dem Trio, ebenfalls 23 Jahre alt, wurde von Schlägen im Gesicht verletzt. Die drei bis vier Tatverdächtigen flüchteten. Eine Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen aller Kieler Polizeireviere verlief ohne Erfolg.

Die Verdächtigen sollen Mittzwanziger sein. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Die Staatsanwaltschaft setzte für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 2000 Euro aus. In Hamburg kam es am Wochenende zu einer fremdenfeindlichen Attacke. Ein Mann bedrohte eine junge Frau auf offener Straße mit dem Tod. Auch hier ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.