Revolutionär: So macht ein Ex-Lehrer Karriere als Marxs-Double

Je älter Michael Thielen wurde, desto mehr ähnelte er Karl Marx. Im Jubiläumsjahr des Revolutionärs macht der ehemalige Lehrer in Trier als dessen Double Karriere. An diesem Wochenende steht der bekennende Marxist besonders im Rampenlicht.

Bad Hersfeld - An diesem Samstag schaut nicht nur die kommunistische Welt nach Trier: In der Stadt, in der vor 200 Jahren Karl Marx geboren wurde, wird eine umstrittene Statue des Ökonomen eingeweiht und eine große Ausstellung eröffnet.

Haare und Bart - fertig war das Marx-Double

Im Mittelpunkt steht dann auch ein ehemaliger Lehrer aus Bad Hersfeld. Im Jubiläumsjahr wirbt Michael Thielen (66) als Marx-Darsteller für das Erbe des bekanntesten Sohnes der Stadt. Vor zehn Jahren ließ sich der Englisch- und Deutschlehrer in den Sommerferien aus Bequemlichkeit Haare und Bart wachsen - fertig war das Marx-Double. Der 66-Jährige ist bekennender Marxist und stellte auf Führungen auch den Menschen hinter dem Revolutionär vor. An diesem Samstag wird Thielen auch Günther Jauch die Hand schütteln. Der Moderator kommt mit anderen Prominenten wie dem Schauspieler Mario Adorf zur Ausstellungseröffnung ins Karl-Marx-Haus - Jauchs Ururururgroßvater hatte als Triers Zweiter Bürgermeister einst die Geburtsurkunde des kleinen Karl unterzeichnet.

