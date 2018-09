Für diese Steinpilze aus dem Wald müssen zwei Männer 1700 Euro Strafe zahlen

Was für ein Fund! 19 Kilo Steinpilze haben Pilzsammler gefunden, die Polizei versteht dabei allerdings keinen Spaß.

Steinpilze sind für Feinschmecker, die besten Speisepilze der Welt. Zwei Pilzsammler haben 19 Kilo von dieser exquisiten Sorte im Wald gefunden, nun droht den beiden aber eine saftige Strafe.

Ibach - Im Supermarkt wären die Pilze billiger gewesen: Zwei Pilzsammler haben in einem Wald nahe Ibach bei Waldshut in Baden-Württemberg gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Die 67 Jahre und 69 Jahre alten Männer haben am Dienstag ihren Kofferraum mit Pilzen beladen, wie die Polizei mitteilte.

Einem Zeugen fiel die große Menge an Pilzen auf - er verständigte die Polizei. Die Beamten entdeckten im Auto 19 Kilogramm Steinpilze. Laut Gesetz darf jede Person pro Tag ein Kilogramm Pilze im Wald sammeln. Die beiden Männer müssen laut Polizei nun 1700 Euro Strafe zahlen. Jeweils ein Kilogramm ihres Sammelguts durften sie behalten.

Was passierte mit den Steinpilzen?

„Die übrigen Pilze werden nicht weggeworfen, sondern an gemeinnützige Organisationen weitergegeben“, sagte ein Polizeisprecher.

