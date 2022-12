18-Jähriger flüchtet vor „Frau in weiß“

Kuriose Gerichtsverhandlung

+ © Arne Dedert/dpa/Symbolbild Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Vor Gericht musste sich ein 18-Jähriger verantworten. Der junge Mann hatte im April dieses Jahres einen Unfall gebaut und war danach geflüchtet - der Grund dafür ist skurril.

Ein 18-Jähriger musste sich am Montag vor dem Amtsgericht Ellwangen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der junge Mann hatte im April dieses Jahres bei Hüttlingen ein Unfall gebaut und war kurz danach mit seinem demolierten Wagen in Panik geflüchtet - der Grund sorgte bei Richter und Staatsanwältin für erstaunte Gesichter. Was es mit der „Frau in weiß“ auf sich hatte, enthüllt die Schwäbische Post.