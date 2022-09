17 Minuten Funkstille: Bundesweiter Funkausfall bei Feuerwehr und Polizei

Von: Elias Bartl

Eine Hamburger Polizistin arbeitet in der Einsatzzentrale. © DPA/Bodo Marks

Es ist ein Sicherheits-Supergau. Mitten in der Nacht fiel für rund 20 Minuten bundesweit der Funkverkehr bei Feuerwehr und Polizei aus.

Hamburg – Ein Totalausfall des bundesweiten Digitalfunkes der Feuerwehr und Polizei sorgte in der Nacht für Entsetzen. Gegen 2 Uhr war Funkstille in Hamburg, nichts ging mehr, kein Funkspruch kam mehr durch. Kommunikation von der Leitstelle zu den Streifenwagen und Einsatzkräften auf der Straße war nicht mehr möglich.



Bundesweiter Funkausfall bei Feuerwehr und Polizei: Behörden reagierten umgehend

Selbst die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr über digitale Pager war örtlich nicht mehr möglich. In Hamburg dauerte der Ausfall 17 Minuten an. Die Berufsfeuerwehr musste in der Zeit die sogenannten Telegrafen-Zimmer besetzen, um telefonischen Kontakt von den Wachen zur Leitstelle zu halten.

Notfallpläne sofort aktiviert: Bundesweiter Funkausfall bei Feuerwehr und Polizei

Bei der Polizei konnten die Streifenwagen über sogenannte Mobipol-Geräte kontaktiert werden. Das sind Handys, die fast jeder Polizist bei sich führt. Weitere Bundesländer berichten ebenfalls über einen zeitweisen Totalausfall des Digitalfunkes. Die zuständige Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ließ eine Anfrage am Morgen bisher unbeantwortet.



Nach Informationen von 24hamburg.de waren Arbeiten an der Netzstruktur in der Nacht angekündigt. Bei diesen Arbeiten soll es demnach zu Komplikationen gekommen sein, die für den Totalausfall verantwortlich waren.