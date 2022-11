11.11.: Karneval in Köln im Ticker – großer Andrang erwartet

Von: Johanna Werning

Am 11.11. wird in ganz Köln der Start in den Karneval gefeiert. Aus ganz Deutschland kommen die Karnevalsfans in die Stadt, um zu feiern. Das hat Folgen.

Köln – In ganz Köln herrscht am 11.11. traditionell Ausnahmezustand: Die ganze Stadt feiert dann den Start in den Kölner Karneval. Auch in diesem Jahr werden mehrere zehntausend Feiernde erwartet – und das allein im Party-Hotspot der Stadt. Die sogenannte Zülpicher Straße wird darum bereits in den frühen Morgenstunden abgesperrt. Nicht die einzige Sicherheitsmaßnahme in Köln.

24RHEIN berichtet im News-Ticker über den 11.11. in Köln.

Seit Monaten bereiten sich Polizei und Stadt bereits auf den Karnevalsstart in Köln vor. „Wir gehen davon aus, dass die Straßen und auch die Kneipen voll werden – und auch lange voll bleiben“, sagt Polizeisprecher Christoph Schulte gegenüber 24RHEIN. (jw)