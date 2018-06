Zu viel Photoshop? Fans erkennen Jessica Paszka auf Bild nicht wieder

Die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka teilte auf Instagram ein Bild mit ihren Fans - doch die waren gar nicht begeistert. War hier etwa zu viel Photoshop im Spiel?

Köln - Dass die meisten Promis bei ihren Bildern gelegentlich auf Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop zurückgreifen, ist längst kein Geheimnis mehr. Schönere Haut, dünnere Beine oder auch mal ein ganz anderes Gesicht - der Welt der Bildbearbeitung sind keine Grenzen gesetzt. Doch manchmal kann das auch ganz schön schiefgehen - vor allem, wenn nicht einmal die eigenen Fans ihren Liebling wiedererkennen.

So erging es letztens auch der ehemaligen Bachelorette Jessica Paszka: Auf Instagram postete die 28-Jährige kürzlich ein neues Foto. Darauf zu sehen ist Jessica in einem kurzen, silbernen Body vor einem schlichten, grauen Hintergrund. Doch ihr Körper wirkt plötzlich verändert: Besonders im Hüft-Bereich fehlen die gewohnten Kurven, auch die Beine wirken im Vergleich zu anderen Bildern extrem dünn.

Ihre Fans sind gar nicht begeistert

Viele Fans der „Let‘s Dance“-Teilnehmerin sind deshalb alles andere als begeistert. Einige kommentieren sogar, sie hätten Jessica gar nicht wiedererkannt: „Ich dachte jetzt, das wäre ein Bild von Jenna Dewan“, schreibt ein User unter die Kommentare. Ein anderer findet wiederum, sie sehe eher aus „wie Khloe Kardashian“.

Allgemein sind sich die meisten Fans einig: Das Bild sei zu stark bearbeitet, dabei habe Jessica das gar nicht nötig: „Das ganze Photoshop ist unnötig - man erkennt dich auf dem Bild kaum und du bist ohne viel schöner“, kommentiert unter anderem ein Fan. Ein anderer ist der gleichen Meinung: „Du hast so eine tolle Figur, aber auf dem Bild erkennt man dich nicht.“

Zum Vergleich: Ein anderes Bild von Jessica Paszka im Body.

Jessica selbst ging jedenfalls nicht auf die zahlreichen kritischen Kommentare ein. Sie bedankte sich für die Komplimente, mit denen einige Fans auf das Foto reagierten und schrieb lediglich dazu, dass das Bild auch für sie ungewohnt sei: „Danke für so viele Komplimente. Ganz schön ungewohnt, so ein Make-Up und rote Lippen noch dazu. Aber ist mal was anderes.“

Ob das Foto tatsächlich bearbeitet wurde, bleibt unklar. Ein Fan hätte jedenfalls noch eine andere plausible Erklärung für das plötzlich veränderte Aussehen der 28-Jährigen: „Let‘s Dance kostet halt Kilos.“ Jessica war zuvor Teilnehmerin bei der Tanz-Show „Let‘s Dance“, schaffte es aber nicht ins Finale. Fehlende Kilos hin oder her, Jessica scheint das Bild zu gefallen - und ist das nicht die Hauptsache?

nz

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram @jessica_paszka_