„Zu fett“ und „Knochengerüst“: Andreas Ellermann kassiert Hass für Song mit Naddel und wehrt sich

Von: Jonas Erbas

Gemeinsam mit Naddel betätigt sich Andreas Ellermann inzwischen als Schlagersänger. Neben viel Lob müssen die beiden auch immer wieder hasserfüllte Hetze einstecken. Nun reicht es dem 58-Jährigen endgültig.

Hamburg – Eigentlich sorgt Andreas Ellermann (58) derzeit vorwiegend wegen seiner Trennung von Realitystar Patricia Blanco (52) und den daraus resultierten Streit um seine Hamburger Villa für Schlagzeilen, dabei bastelt der Entertainer unlängst an einem spannenden Projekt: Gemeinsam mit Bohlen-Ex Naddel (58) möchte der 58-Jährige die Schlagerwelt aufmischen. Doch das passt offenbar nicht jedem.

Nach Duett mit Naddel: Andreas Ellermann beklagt Hass im Netz

Als sich Andreas Ellermann am Freitagnachmittag (7. Juli) bei seinen Instagram-Followern meldet, wirkt der Hanseat noch bestens gelaunt: Am Wochenende steht in Hamburg der kultige Straßenumzug „Schlagermove“ an – und der 58-Jährige ist mitsamt Duett-Partnerin Nadja Abd el Farrag mittendrin. „Ich strahle so“, freut sich der Unternehmer in dem Clip. Für seinen Song mit Naddel hat Ellermann bereits einiges an Lob eingeheimst.

Allerdings gibt es auch Leute, die dem Duo ganz und gar nicht wohlgesonnen sind: „Es gibt immer ein paar Grützköpfe, die dann wieder schreiben: Guck doch mal, der Typ ist zu fett. Dann gibt‘s wieder welche, die sagen: Sie sieht ja aus wie ein Knochengerüst“, beschwert sich Andreas Ellermann über den Hass, den Naddel und er immer wieder in den Kommentaren abbekommen. „Könnt ihr mal aufhören, die Menschen anzumachen?“, schimpft der Entertainer weiter.

Nadja Abd el Farrag: Ihre Beziehung zu Dieter Bohlen Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 1965 in Hamburg als Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen geboren. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen (69) (von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001). Kennengelernt haben sich die beiden durch Dieter Bohlens Musikprojekt „Blue System“. Naddel war in der Band als Backgroundsängerin engagiert worden. Im Jahr 1996 – als Naddel und Dieter Bohlen kurzzeitig getrennt waren – lernte der Modern-Talking-Sänger Verona Feldbusch (heute Pooth) kennen, die er sogar heiratete. Nach einer vierwöchigen Ehe erfolgte die Trennung. Kurze Zeit später kam Bohlen wieder mit Nadja Abd el Farrag zusammen.

Wegen Hass gegen Andreas Ellermann und Naddel: Entertainer setzt bei Instagram deutliches Zeichen

Anschließend nutzt der Ex von Patricia Blanco die Gelegenheit, ein klares Zeichen gegen Intoleranz zu setzen: „Könnt ihr mal aufhören, Behinderte anzumachen? Farbige anzumachen? Andersdenkende anzumachen?“, fragt Andreas Ellermann mahnend und hält dann fest: „Die Menschenwürde ist unantastbar!“

Für das Gespann Naddel-Ellermann steht am Samstag (8. Juli) ein spannender Tag an. Auf dem „Schlagermove“ werden die beiden gleich zwei Titel performen: das Rex-Gildo-Cover „Fiesta Mexicana“ (1972) sowie den Chris-Roberts-Schlager „Ich bin verliebt in die Liebe“ (1971). Bereits zuletzt verteidigte der 58-Jährige seine Duett-Partnerin öffentlich: Naddel leide an ADHS und trinke nicht, appellierte Andreas Ellermann damals an die Kritiker der beiden. Verwendete Quellen: instagram.com/andreasellermann