Chaos vorprogrammiert: Helene-Fischer-Konzerte zeitgleich zu zwei Mega-Events – Veranstalter warnt

Von: Diane Kofer

Helene Fischer feiert heute Abend ihr Bühnen-Comeback. Die Schlagersängerin gibt das erste offizielle Konzert nach dem Trapez-Unglück. Doch das könnte in Köln für Chaos sorgen.

Köln – Die Konzerttour von Schlagerstar Helene Fischer (39) stand bisher unter keinem guten Stern: Zunächst hatte sich die Sängerin bei Proben verletzt und musste deswegen unter anderem die Termine in Köln verschieben, dann kam es kurz vor der Sommerpause zu einem bösen Unfall am Trapez: Mit blutverschmiertem Gesicht brach Helene Fischer damals ab. Jetzt meldet sie sich in Köln zurück – doch wieder könnte es Chaos geben.

Nicht nur Helene-Fischer-Konzert: In Köln sind Besucher für zwei weitere Events unterwegs

Die Freude der Fans ist riesig: Nach rund zwei Monaten Pause steht die „Atemlos“-Interpretin ab Freitagabend (25. August 2023) wieder auf der Bühne. In Köln legt sie einen kleinen Konzertmarathon hin – denn die Musikerin wird siebenmal das Programm ihrer „Rausch live“-Tour performen. Während Helene Fischer nach dem Trapez-Unglück bis auf eine tiefe Narbe im Gesicht keine Schäden davongetragen hat und bereit für ihr Comeback ist, herrscht in der Domstadt noch ein ungutes Gefühl für die kommenden Tage.

Denn die Konzertreihe und zwei weitere Events stellen Köln vor eine logistische Ausnahmesituation. Noch bis Sonntag (27. August 2023) findet auf dem Deutzer Messegelände die Gamescom statt. Die Lanxess-Arena, in der Helene Fischer ihren Fans einheizen will, befindet sich in unmittelbarer Nähe. Zudem tritt der 1. FC Köln am Samstagnachmittag (26. August 2023) zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an. Das bedeutet: Auch dort werden jede Menge Zuschauer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Innenstadt bis zum RheinEnergie-Stadtion fahren oder per Auto anreisen.

Fakten zur „Rausch live“-Tour in Köln Die Helene-Fischer-Tour ist ein logistisches Mega-Event – auch bei den Terminen in Köln, muss einiges vorbereitet werden. - 32 LKWs mit 77 Tonnen Ausrüstung

- 150 Menschen gehören zur Crew

- 30 Tänzer, Musiker, Akrobaten

- 3.000 Liter Wasser für Helene Fischers Wasserfall Quelle: Express.de

Angst vor Verkehrschaos: Veranstalter mahnt zur Vorsicht und frühen Anreise

Neben den zahlreichen Events in Köln kommen noch Bauarbeiten am Hauptbahnhof hinzu – die Strecke zwischen Köln und Düsseldorf wird nur eingeschränkt befahren. Die Lanxess-Arena empfiehlt den insgesamt 110.000 erwarteten Schlagerfans eine frühzeitige Anreise. „Damit genügend Zeit für Parken, Sicherheits- und Ticketkontrolle bleibt. Bitte weicht, wenn möglich, auf den ÖPNV aus“, heißt es in einer Mitteilung.

Ab 25. August gibt Helene Fischer sieben Konzerte in Köln. Zeitgleich läuft die Gamescom und der FC Köln hat ein Heimspiel. © Imago/ Sven Simon/ Christian Schroedter/ Beautiful Sports

Trotz aller logistischen Schwierigkeiten freuen sich die Veranstalter auf die Konzertreihe. „Die Konzerte stellen für uns die Saison-Eröffnung dar und sorgen im 25. Arena-Jahr zudem für einen neuen Rekord“, erklärte Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher (52) Express.de. Schlager-Liebhaber, die nicht bei den Konzerten dabei sein können, hoffen derzeit darauf, dass Helene Fischer ihre Weihnachtsshow im TV fortsetzen wird. Verwendete Quellen: Express.de