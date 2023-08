Fliegt Harald Schmidt nach Eklat-Foto vom Traumschiff? Das ZDF nimmt Stellung

Von: Lisa Klugmayer, Diane Kofer

Das gemeinsame Foto von Harald Schmidt mit Hans-Georg Maaßen und Matthias Matussek schlug hohe Wellen. Jetzt äußert sich das ZDF dazu.

Update vom 26. August: Drohen Harald Schmidt (66) nach dem Eklat-Foto mit Ex-Verfassungschef Hans-Georg Maaßen (60) und dem Journalisten Matthias Matussek (69) nun berufliche Konsequenzen? Nein. Für das ZDF ist das gemeinsame Foto von Schmidt mit zwei der bekanntesten Stimmen der sogenannten Neuen Rechten in Deutschland kein Grund, sich von ihm zu distanzieren.

„Private Besuche von Veranstaltungen durch Protagonistinnen und Protagonisten, die auch für das ZDF tätig sind, kommentieren wir nicht“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber den Kollegen von t-online. Die Rolle von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle an der Seite von Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen, 42) bleibt ihm also. „Das nächste Mal wird Harald Schmidt in der Rolle des Oskar Schifferle in der ZDF-Reihe ‚Das Traumschiff‘ am 26. November 2023 zu sehen sein“, so der Sender.

Fliegt Harald Schmidt nach Eklat-Foto vom Traumschiff? Das ZDF nimmt Stellung

Erstmeldung vom 25. August, 10:00 Uhr: Zürich – Harald Schmidt (66) gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern in Deutschland: Seit vielen Jahren steht er als Komiker, Schauspieler und Entertainer im Rampenlicht. Gerade muss der gebürtige Neu-Ulmer aber ordentlich Kritik einstecken. Grund dafür sind Fotos mit dem umstrittenen Politiker Hans-Georg Maaßen (60) und dem konservativen Journalisten Matthias Matussek (69).

Harald Schmidt feiert mit Hans-Georg Maaßen in rechtsextremen Kreisen

Erst vor wenigen Tagen musste der 66-Jährige bereits feststellen, dass sein Leben und seine Kunst immer wieder genau unter die Lupe genommen werden. In ihrer Mediathek kennzeichnete die ARD alte Shows des Kabarettisten mit Warntafeln. Der Grund: Gewisse Aussagen und Ansichten von damals könnten heute als diskriminierend empfunden werden. Bezüglich der Warnhinweise hatte sich Harald Schmidt bereits zu Wort gemeldet. Allerdings folgt nun schon neuer Ärger – ausgelöst durch Fotos auf einem Sommerfest.

Beim Sommerfest der Schweizer Wochenzeitung Die Weltwoche in Zürich ist Harald Schmidt zusammen mit dem ehemaligen Verfassungschef Hans-Georg Maaßen und dem Journalisten Matthias Matussek zu sehen. Die Bilder wurden auf X (ehemals Twitter) verbreitet und lösten bei den Usern großen Unmut aus.

Komiker Harald Schmidt steht aufgrund von Fotos mit Ex-Verfassungschef Hans-Georg Maaßen in der Kritik. © Imago/ Sven Ellger/ photothek

Der Politiker war besonders in Corona-Zeiten durch verschwörungstheoretische Aussagen aufgefallen. Seine Haltung zur Flüchtlingskrise ist umstritten und zudem wird ihm eine Nähe zur AfD vorgeworfen – Matussek, der lange für den Spiegel gearbeitet hat, steht heute für die Neue Rechte und bekannte sich öffentlich zur AfD.

Harald Schmidt wurde mit Late-Night-Shows berühmt Zu den bekanntesten Sendungen des Kabarettisten gehören wohl „Die Harald Schmidt Show“ und „Schmidteinander“. Letztere wurde von 1990 bis 1994 ausgestrahlt. Harald Schmidt moderierte zusammen mit Herbert Feuerstein († 83) und konnte damals riesige Erfolge erzielen. Der Comedian wurde damals besonders für seinen bissigen Humor gefeiert – und erhielt aus diesem Grund auch den Spitznamen „Dirty Harry“. Von 2007 bis 2009 war er zusammen mit Oliver Pocher (45) in „Schmidt & Pocher“ auf Sendung.

Wirbel um Fotos: Harald Schmidt steht in der Kritik

Dass sich Harald Schmidt freundlich lächelnd und mit Weinglas in der Hand in umstrittener Runde zeigt, sorgt auf der Plattform X für Unverständnis und gab Grund zur Diskussion. „Harald Schmidt mit Matussek und Maaßen. Das ist schon frustrierend“, schrieb jemand unter einem Repost der Fotos. Der Entertainer selbst ist bisher allerdings nie durch rechtsextreme Äußerungen aufgefallen – zu den Aufnahmen hat er sich bisher nicht zu Wort gemeldet.

Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, dass der Entertainer aufgrund seines Impfstatus nicht mehr Teil der „Traumschiff“-Besatzung sei. Ende 2022 war keine weitere Folge mit ihm ausgestrahlt worden. Die Behauptungen über den Grund seiner „Traumschiff“-Abwesenheit dementierte Harald Schmidt aber unverzüglich. Verwendete Quellen: X, t-online