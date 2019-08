Waaaaaaaaaaaas?! Der ZDF-Fernsehgarten fiel am Sonntag aus. Nicht alle Fans der Kult-Sendung hatten dafür Verständnis.

Update vom 4. August: Ein Sonntag ohne Fernsehgarten. So schlimm war es doch gar nicht. Oder doch? „Hätte mich so darauf gefreut. nachdem letzten Sonntag ich das total verpasst hatte :-(“, zeigt sich ein Twitter-Nutzer enttäuscht. „Schwarzer Sonntag heute. Kein #Fernsehgarten“ ein anderer.“

ZDF-Fernsehgarten fiel am Sonntag aus - einige Fans entsetzt: „Wegen so einem Sch***ß“

Unser ursprünglicher Artikel vom 1. August 2019:

Mainz - Er gehört für viele zum Sonntag, wie für andere auch der Sport1-Doppelpass: der ZDF-Fernsehgarten. Den ganzen Sommer lang moderiert Andrea Kiewel jede Woche vom Lerchenberg unter verschiedenen Mottos. Und serviert leichte Unterhaltung zum Sonntagsbraten, an der man sich auch mal stoßen kann.

Doch am Sonntag, 4. August, schauen Fans in die Röhre. Grund: Das ZDF überträgt statt Fernsehgarten lieber die Sport-Veranstaltung „Finals - Berlin“. Es handelt sich hierbei um eine brandneue Sportveranstaltung.

ZDF-Fernsehgarten fällt wegen Finals aus: „Ein Stück Olympia“

Was sind die „Finals“? Die meisten Athleten sind voller Vorfreude, Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht von einer "großartigen Idee" und Berlins Sportsenator Andreas Geisel denkt schon über Olympische Spiele nach: Das neue Multi-Event "Die Finals" mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten am Wochenende in Berlin weckt im Vorfeld große Erwartungen.

"Die Veranstaltung hat schon ein Stück Olympia. Man ist Teil des Ganzen. Das wird die Athleten zu guten Leistungen motivieren", sagte Thomas Kurschilgen, Direktor Leistungssport im Deutschen Schwimmverband (DSV). Nur eine Woche nach der erfolgreichen WM in Gwangju/Südkorea gehen die deutschen Schwimmer mit Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock wieder ins Becken. Für beide Tage sind sämtliche Eintrittskarten verkauft.

ZDF-Fernsehgarten fällt aus: Nicht jeder hat Verständnis - Fans sauer

Insofern haben die ZDF-Zuschauer auch ohne Fernsehgarten prächtige Unterhaltung zu erwarten. Manchen schmeckt das trotzdem nicht, sie äußern ihren Unmut via Facebook: „Hätte ARD ruhig übernehmen können“ oder „Wegen so einem Scheiß“, ärgern sie sich.

Doch viele haben auch Verständnis. „Guter Anlass“ heißt es nämlich ebenfalls. Und natürlich wird auch gefrotzelt. „Die Pause nach der letzten Sendung ist aber auch verdient“, schreibt ein Facebook-Nutzer - denn am vorigen Sonntag kam es zu Mega-Chaos beim Fernsehgarten.

Auch noch im August ist eine Sensation beim ZDF-Fernsehgarten zu erwarten.

Video: Unwetter-Chaos: "Fernsehgarten" musste evakuiert werden

